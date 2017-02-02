Украинцы пикетировали посольства РФ в европейских столицах

После обострения боевых действий, российской агрессии на Донбассе украинская община провела в четверг 2 февраля манифестацию-пикет российского посольства в Риме.

Об этом написал в Facebook глава Христианского Сообщества украинцев в Италии, координатор Оркомитета Евромайдан Рим Олесь Городецкий.

"Около сотни украинцев вышли под российское посольство в Риме, чтобы выразить свой протест против агрессии РФ в Украине. Поводом для акции стали последние события в Авдеевке и на линии разграничения. Гибель украинских военных не оставила безразличными римских украинцев. Погибшим Героям были посвящены многие выступления", - пишет Городецкий.

Во время мероприятия звучала совместная молитва за души погибших, в их честь собравшиеся исполнили "Пливе кача". Участники акции держали фото погибших с надписями - "Их убил Путин!". На итальянском языке звучали уже традиционные лозунги: "Российские террористы, убирайтесь прочь из Украины", "Путин - убийца" и др.

"Пикет организовали Оргкомитет Евромайдан Рим и Конгресс Украинцев Италии. Украинская община Рима не прекращает поддержку Украины. Акции, митинги и волонтерская помощь остаются приоритетами общественной деятельности. До полной победы над агрессором! Слава Украине!" - отмечает активист.

Как отмечает "Укринформ", также пикетирование российских посольств в четверг прошло в Риге, вскоре оно начнется в Лиссабоне. Планируется, что до конца недели украинская диаспора успеет подготовить пикетирование российских посольств и в некоторых других европейских столицах.

Напомним, ранее под лозунгом "Стоп, Путин! Стоп, война" во многих странах ЕС, а также в США, Канаде и Украине 10-11 июня 2016 года прошли общественные акции в поддержку Украины. Участники пикетировали дипломатические миссии России, а также правительственные здания в странах проживания, чтобы привлечь внимание политиков и дипломатов к обострению ситуации на востоке Украины.

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