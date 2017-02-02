 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Савченко назвала Порошенко врагом народа
время публикации: 09:14
последнее обновление: 09:14
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Савченко назвала Порошенко врагом народа

тила, что будет бороться с врагом всеми законными методами, в том числе - политически.

По словам Савченко, у нее есть пошаговый план относительно того, как действовать с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей, но нет достаточно полномочий для его реализации.

"У меня нет возможностей, недостаточно власти. Все свои планы я доносила до политиков, до наших силовиков, силовых структур, европейских политиков, предлагала ими воспользоваться. Предлагала много выходов из ситуации", - отметила Савченко.

Она также акцентировала внимание на том, что ее заявления по Крыму несколько раз искажались в СМИ, и отметила, что Донбасс можно вернуть мирно лишь ценой захваченного Россией полуострова.

"Будто я сказала, что нам надо сдать Крым. Нет. Люди во власти говорят, что мы Донбасс вернем мирным путем, а я говорю, что это будет ценой сдачи Крыма. И сколько бы они не кричали, так и будет", - сказала нардеп.

Она добавила, что имеет пошаговый план действий по возвращению контроля над Крымом Украине, но прибегать к его воплощению в жизнь можно только после возвращения Донбасса.

"Никогда не угадаешь. Это могут быть и месяцы, и годы. Зависит от того, сколько мы можем пожертвовать", - ответила Савченко на вопрос о том, как скоро это может произойти.

Ранее Савченко уже заявляла, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае "сдачи" России Крыма. А позже отказалась от этих слов.

facebook

Cсылки по теме:

В СБУ заявили о блуждающих в Сети фейковых списках пленных на Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.

СМИ: встречу Савченко с главарями боевиков организовал Рубан
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.

Регламентный комитет Рады не захотел "выгонять" Савченко из оборонного
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

Чубаров назвал "глубоко оскорбительным" заявление Савченко по Крыму. Тымчук уже готовит запрос в Генпрокуратуру и СБУ
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

Савченко: освободить Донбасс мирным путём можно лишь временно сдав Крым
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

Савченко обновила списки пленных украинцев и россиян. Экс-комбат "Донбасса" назвал её "шарамойкой Медведчука"
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:56
 Британский парламент решительно поддержал Brexit
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 2 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 09:56

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017