Савченко назвала Порошенко врагом народа

тила, что будет бороться с врагом всеми законными методами, в том числе - политически.
По словам Савченко, у нее есть пошаговый план относительно того, как действовать с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей, но нет достаточно полномочий для его реализации.
"У меня нет возможностей, недостаточно власти. Все свои планы я доносила до политиков, до наших силовиков, силовых структур, европейских политиков, предлагала ими воспользоваться. Предлагала много выходов из ситуации", - отметила Савченко.
Она также акцентировала внимание на том, что ее заявления по Крыму несколько раз искажались в СМИ, и отметила, что Донбасс можно вернуть мирно лишь ценой захваченного Россией полуострова.
"Будто я сказала, что нам надо сдать Крым. Нет. Люди во власти говорят, что мы Донбасс вернем мирным путем, а я говорю, что это будет ценой сдачи Крыма. И сколько бы они не кричали, так и будет", - сказала нардеп.
Она добавила, что имеет пошаговый план действий по возвращению контроля над Крымом Украине, но прибегать к его воплощению в жизнь можно только после возвращения Донбасса.
"Никогда не угадаешь. Это могут быть и месяцы, и годы. Зависит от того, сколько мы можем пожертвовать", - ответила Савченко на вопрос о том, как скоро это может произойти.
Ранее Савченко уже заявляла, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае "сдачи" России Крыма. А позже отказалась от этих слов.
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