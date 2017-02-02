 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Украинец впервые в истории получит бесплатное обучение в NASA

время публикации: 09:08
последнее обновление: 09:18
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Впервые в истории украинец сможет пройти бесплатное обучение в NASA. Об этом сообщает AIN.ua.

Университет Сингулярности в Киеве запускает конкурс инновационных проектов Global Impact Challenge, победитель которого получит стипендию на участие в летней программе Global Solutions Program на кампусе NASA Ames Research Center.

Победитель конкурса будет выбран уже в апреле, а в сердце Кремниевой Долины украинец отправится летом. Образовательный курс в сфере инноваций будет длится 10 недель.

Преподавателями по данной программе выступят Рэй Курцвайл, Питер Диамандис, Стивен Хокинг, Дэн Барри, Ларри Пейдж и Илон Маск.

Образовательная программа Global Solutions Programm ежегодно отбирает 80 человек со всего мира и дают им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на человеческую цивилизацию в течение следующих 10 лет. За всю историю программы в ней не было ни одного украинца.

Ранее украинские изобретатели сконструировали дрон, который, по мнению NASA, совершит революцию в исследованиях Марса.

facebook

Cсылки по теме:

Умер последний космонавт, побывавший на Луне
// NEWSru.ua // В мире // 17 января 2017 г.

К исследованиям в CERN привлекут шесть украинских институтов
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

Украинец попал в список Forbes 30 лучших молодых инноваторов мира
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

NASA показало пайки астронавтов корабля Orion
// NEWSru.ua // В мире // 25 ноября 2016 г.

У Украины есть все технологии, чтобы обеспечить полёты на Луну
// NEWSru.ua // Украина // 18 октября 2016 г.

В проекте колонизации Марса могут принять участие 26 украинцев
// NEWSru.ua // Украина // 2 января 2014 г.

Крымский астероид вызвал бурную дискуссию среди астрономов
// NEWSru.ua // Украина // 25 октября 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:56
 Британский парламент решительно поддержал Brexit
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 2 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 09:56

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017