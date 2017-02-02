Украинец впервые в истории получит бесплатное обучение в NASA

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Впервые в истории украинец сможет пройти бесплатное обучение в NASA. Об этом сообщает AIN.ua.
Университет Сингулярности в Киеве запускает конкурс инновационных проектов Global Impact Challenge, победитель которого получит стипендию на участие в летней программе Global Solutions Program на кампусе NASA Ames Research Center.
Победитель конкурса будет выбран уже в апреле, а в сердце Кремниевой Долины украинец отправится летом. Образовательный курс в сфере инноваций будет длится 10 недель.
Преподавателями по данной программе выступят Рэй Курцвайл, Питер Диамандис, Стивен Хокинг, Дэн Барри, Ларри Пейдж и Илон Маск.
Образовательная программа Global Solutions Programm ежегодно отбирает 80 человек со всего мира и дают им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на человеческую цивилизацию в течение следующих 10 лет. За всю историю программы в ней не было ни одного украинца.
Ранее украинские изобретатели сконструировали дрон, который, по мнению NASA, совершит революцию в исследованиях Марса.
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