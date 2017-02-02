Бекешкина: украинское общество всё меньше соглашается на мир любой ценой

Важнейшей проблемой для всей Украины уже три года ситуация на Донбассе, в то же время украинцы все меньше согласны на мир любой ценой. Об этом заявила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает "Укринформ".

"Иногда создается впечатление, что позиционная война, которая идет на востоке, уже является привычной, что о ней начинают забывать. Очевидно, Авдеевка об этом напоминает. Но когда мы спрашиваем, какие проблемы в обществе являются наиболее важными, уже три года подряд однозначно население Украины в целом во всех регионах считает, что это - ситуация на востоке, ситуация на Донбассе. Во-вторых, очевидно также, что население все менее согласно на мир любой ценой. И наконец-то, что происходит в Авдеевке, - это именно та прифронтовая территория и реинтеграция этих регионов - это не только отвоевание территорий. Это в первую очередь борьба за людей, за их души, за их ум. И здесь очень большие проблемы", - сказала Бекешкина.

По ее словам, при опросе в фокусных группах, в сознании людей наблюдались "чрезвычайно разные вещи", и не только на прифронтовых территориях, где чрезвычайно активно действуют российские СМИ.

"Что несут российские СМИ, мы знаем. И вполне возможно, что тот наводчик, который наводил на позиции наших украинских воинов, работал не только за деньги. И потому, если Донбасс - это Украина, а мы твердо говорим, что Донбасс - это Украина, то с этими людьми нужно работать", - подчеркнула социолог.

При этом она напомнила об опыте освобожденных территорий, которые не так давно тоже были оккупированы.

"Когда мы начинали там социологические опросы, то результаты были одни. Сейчас результаты другие. Но там люди пребывают в иной ситуации, чем прифронтовые территории, потому что там уже есть украинская власть. Там есть свои сложности, свои проблемы, но это уже Украина и у людей сознание меняется. И если говорить о так называемой ментальности Донецкой области и Луганщины, то она сейчас очень расколота. Поэтому нам чрезвычайно важно бороться за этих людей", - отметила Бекешкина.

Она выразила убеждение, что здесь мы должны работать все вместе - СМИ вместе с общественностью, с представителями власти. "Мы должны быть успешными", - призвала она.

Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова в конце прошлого 2016 года, три четверти украинский считают себя патриотами.

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