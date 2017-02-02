Штаб АТО озвучил потери за сутки: 2 погибли, 14 ранены, 6 с травмами

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных погибли, 20 пострадали. Об этом на брифинге 2 февраля сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник.

Ремонту ЛЭП в Авдеевке мешают обстрелы

Военные заявляют, что боевики обстреливают собственную территорию



"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, 2 украинских военнослужащих погибли, 14 бойцов были ранены, еще 6 получили боевые травмы", – сказал он.

"Солдат и офицер погибли, отражая одно из вчерашних утренних наступлений противника в районе Авдеевки", - сообщил полковник.

"Один военнослужащий был ранен под Попасной, еще четверо наших бойцов получили ранения на позиции "Шахта "Бутовка" во время жестокого обстрела врага из пушек и минометов", - отметил Мотузяник.

Остальные раненые и травмированные, по словам спикера АТО, приходятся на Авдеевку.

По ситуации в зоне АТО прошедшие сутки полковник отметил следующее: "Противник не оставляет попыток продвинуться в Авдеевке, а также ищет слабые места в нашей обороне и усиленно использует тяжелое вооружение под Попасной, Авдеевкой, на участке фронта позиция "Шахта "Бутовка" - Пески, в Красногоровке, в Докучаевске, а также у Азовского моря".

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Военные заявляют, что боевики обстреливают собственную территорию



Военные заявляют, что боевики обстреливают населенный пункт Новоласпа, который они контролируют, чтобы были основания бить по позициям ВСУ. Об этом говорится в сообщении бригады, которая контролирует позиции в районе Старогнатовки неподалеку от Новоласпы.

"Предела цинизму врага нет. Вчера вечером во время мониторинга видео с камер видеонаблюдения, которые выставлены в направлении Новоласпы (район нашей Старогнатовки) был обнаружен выход снарядов из реактивной системы залпового огня ГРАД с территории неподконтрольной нам", - говорится в сообщении.

"Приход" был зафиксирован в районе села Новоласпа, которое находится на подконтрольной врагом территории. Чуть позже наши позиции в районе Старогнатовки были обстреляны из минометов 120 калибра. Создается впечатление, что враг намеренно обстреливает свои территории, чтобы были основания и причины осуществить обстрел наших позиций", - добавили военные.

"Если брать ситуацию за три дня, то каждый день, с утра до позднего вечера, враг не прекращает обстреливать наших ребят из стрелкового оружия, гранатометов различных типов и пулеметов различного калибра. Ежедневно противник применяет вооружение БМП-1 и противотанковые управляемые ракеты. Наиболее напряженная ситуация остается на Докучаевском направлении и рядом с Новогригоровкой. Но, несмотря на это, боевой дух наших защитников - на высоком уровне", - добавили бойцы.

28 января боевики обвинили силы АТО в обстреле Докучаевска. При этом главарь боевиков ОРЛО Игорь Плотницкий несмотря на то, что Докучаевск находится на оккупированной территории Донецкой области, пригрозил ударом якобы в ответ.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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