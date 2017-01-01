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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 1 января 2017 г.
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Турчинов и Гройсман считают, что 2017-й будет годом побед и дальнейшего развития
время публикации: 16:04
последнее обновление: 16:26
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что 2017-й должен стать годом наших побед, единства и роста силы и могущества Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что 2017-й должен стать годом наших побед, единства и роста силы и могущества Украины.

Гройсман считает, что самые тяжелые времена уже позади

Об этом он заявил в своем новогоднем поздравлении украинцам, сообщает пресс-служба СНБО.

"Совсем скоро 2016-й станет историей. Он был чрезвычайно сложным для всех: для нашего государства, для наших граждан, и прежде всего - для воинов, которые стоят на переднем крае нашей обороны", - отметил Турчинов.

По его словам, "в 2016 году, впервые за три года войны, мы не уступили ни одного метра своей земли агрессору".

"Даже наоборот, шаг за шагом, системно выталкиваем их с нашей территории. Это только начало, и следующий, 2017-й, должен быть годом наших побед, нашего единства и роста силы и мощи Украины", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Новый год - это всегда надежда на обновление и перемены, это всегда ожидание чудес и праздничный подъем. Желаю, чтобы 2017-й новый год для вас наполнился добрыми делами, яркими событиями, положительными эмоциями и новыми достижениями. Пусть он войдет в ваши дома с миром, достатком и процветанием. Любви вам и счастья! Пусть Господь благословит ваши семьи и нашу Украину", - добавил Турчинов.

Гройсман считает, что самые тяжелые времена уже позади

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что самые тяжелые времена уже позади, и 2017-й станет годом дальнейшего развития.

Об этом он заявил в своем новогоднем поздравлении, текст которого размещен на Правительственном портале.

"Убежден, что самые тяжелые времена уже позади и 2017-й станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере", - сказал премьер.

По его словам, правительство готовится к следующему решающему этапу (после преодоления кризисных явлений) - закладке устойчивого основания для стабильного экономического развития.

Гройсман поблагодарил каждую украинскую семью за упорный труд, тепло, уют и надежду, которые вдохновляют нашу страну.

"Уверен, что вместе нам удастся преодолеть все вызовы и добиться успеха", - отметил премьер.

Он пожелал всем осуществления в Новом году заветных желаний, крепкого здоровья, семейного тепла и уюта.

"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии", - добавил премьер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в новогоднем обращении к украинскому народу отдельно обратился к украинским воинам, которые защищают Украину, и к жителям Крыма и отдельных районов Донбасса, заявив, что российская оккупация является временной, и что регионы обязательно объединятся с Украиной.

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