Украинцев нет среди жертв теракта в Стамбуле - генеральный консул

Среди установленных жертв теракта в ночном клубе Стамбула граждан Украины нет.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар на своей странице в Facebook.

"Согласно информации Губернаторства Стамбула, среди опознанных тел (21 из 39 лиц, погибших в результате теракта) граждан Украины нет. Консулы проверяют больницы на наличие граждан Украины среди раненных в результате теракта", - написал консул.

Также посольство Украины в Турецкой Республике просит украинцев соблюдать правила безопасности в связи с терактом в Стамбуле.

"В связи с терактом, который произошел в Стамбуле 1 января 2017 года, в очередной раз обращаем внимание граждан Украины, которые находятся или планируют посетить Турцию, на необходимость соблюдения правил безопасности, а также рекомендаций МИД Украины и посольства", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В частности, посольство настоятельно рекомендует избегать без крайней необходимости длительного пребывания в транспортных терминалах (аэропорты, морские порты, железнодорожные и автобусные вокзалы), на узловых остановках общественного транспорта, ограничить посещение административных зданий, крупных торгово-развлекательных комплексов, ресторанов, кафе, ночных клубов.

Кроме того, украинцев в Турции призывают постоянно следить за новостями относительно развития ситуации в стране и месте нахождения, неуклонно выполнять все законные указания и рекомендации правоохранительных органов и местной власти, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В сообщении отмечается, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровья гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Турции по телефону: +90 533 307 72 32, или в генеральное консульство Украины в Стамбуле по телефону: + 90530612 55 77, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

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