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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 1 января 2017 г.
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Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в Польше
время публикации: 17:57
последнее обновление: 18:32
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Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши

Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши.

Как передает "Польское радио", девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте.

"30-летний водитель из Украины за несколько минут до наступления Нового года совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал на внедорожнике, въехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте", - говорится в сообщении.

По данным издания, ранения также получила пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.

"Правоохранители сообщили, что водитель джипа был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие дороги было достаточно скользкое", - отмечается в сообщении.

Отметим, ранее в Люблинском воеводстве в Польше в результате ДТП с участием микроавтобуса с украинской регистрацией погибла украинка.

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