Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в Польше

Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши.
Как передает "Польское радио", девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте.
"30-летний водитель из Украины за несколько минут до наступления Нового года совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал на внедорожнике, въехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте", - говорится в сообщении.
По данным издания, ранения также получила пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.
"Правоохранители сообщили, что водитель джипа был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие дороги было достаточно скользкое", - отмечается в сообщении.
Отметим, ранее в Люблинском воеводстве в Польше в результате ДТП с участием микроавтобуса с украинской регистрацией погибла украинка.
|
Cсылки по теме:
В Польше произошло очередное смертельное ДТП с украинским микроавтобусом
// NEWSru.ua // Украина // 24 августа 2016 г.
МИД подтверждает гибель пяти украинцев в ДТП в Люблине
// NEWSru.ua // Украина // 24 августа 2016 г.
В автопроисшествии с украинцами в Польше погибли 5 человек
// NEWSru.ua // Украина // 23 августа 2016 г.
Возле Люблина перевернулось авто с украинскими гражданами. Трое погибших
// NEWSru.ua // Украина // 6 июня 2016 г.
В Польше в результате ДТП погибли трое украинцев
// NEWSru.ua // Украина // 3 октября 2014 г.
В Польше разбился украинский микроавтобус: семеро погибших
// NEWSru.ua // Украина // 5 июня 2014 г.
Украинский автобус разбился в Польше из-за нарушения водителем легкового авто ПДД
// NEWSru.ua // Украина // 12 февраля 2014 г.