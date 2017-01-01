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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 1 января 2017 г.
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Пашинский прострелил ногу нападавшему, полиция выясняет все обстоятельства
время публикации: 13:46
последнее обновление: 18:56
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Народный депутат Украины Сергей Пашинский из фракции "Народный фронт" прострелил ногу нападавшему

Народный депутат Украины Сергей Пашинский из фракции "Народный фронт" прострелил ногу нападавшему. Об этом депутат сообщил в Facebook.

Полиция расследует нападение на депутата Пашинского как хулиганство

"Вечер перед Новым годом прошел для меня, к сожалению, очень неприятно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами на неосвещенной дороге в лесу", - написал Пашинский.

По его словам, он вышел из автомобиля, чтобы сказать людям, которые были рядом с машиной, что они подвергают опасности других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток.

"Просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлило одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и с угрозами убить нас. У меня был пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападавшего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежал, выстрелил ему в ногу", - рассказал Пашинский.

"Мы перевязали ему рану, сразу вызвали скорую и полицию", - добавил депутат.

По его словам, он сам чувствует себя хорошо, а нападавший находится в больнице: "Я почти в норме. Нападавший в больнице приходит в себя. Полиция разбирается, что это было". В сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области сообщили, что инцидент произошел в одном из сел Васильковского района "между местным жителем и одним из народных депутатов".

В настоящее время в полиции установили, что 38-летний житель Васильковского района "уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины".

"Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента", - заверили в главке.

Полиция расследует нападение на депутата Пашинского как хулиганство

Полиция расследует нападение на Пашинского как хулиганство. Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас идет квалификация – это ст. 296 УК ("Хулиганские действия"). Пока по этой статье мы выясняем, что там происходило. С места событий мы изъяли две гильзы и далее выясняем все обстоятельства", - заявил Жукович.

Спикер также подчеркнул, что Пашинский применил зарегистрированное оружие.

В то же время народный депутат Украины Сергей Каплин из фракции "БПП" обнародовал в Facebook свое обращение к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко по поводу расследования этой ситуации.

"Требуем немедленно расследовать это дело. Охота депутатов на простых людей недопустима в европейской стране", - подчеркнул Каплин.

Непосредственно в обращении он просит провести проверку "правомерности применения народным депутатом Пашинским огнестрельного оружия", а также проверить правомерность владения им этим оружием, "соблюдение установленных норм ее сохранения и эксплуатации".

Каплин просит провести необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств ситуации, в частности, установить факт выполнения или невыполнения Пашинским предупредительного выстрела в воздух.

Напомним, на заседании парламента в июле Пашинский подрался с нардепом от "Батькивщины" Сергеем Власенко.

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