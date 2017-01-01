В Одессе в новогоднюю ночь во время конфликта один человек получил ранение

В Киевском районе Одессы в ночь на 1 января во время конфликта с применением оружия один человек получил ранение.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, возле жилого комплекса "Альтаир" между мужчинами произошел конфликт, во время которого был применен пистолет.

"Один из участников конфликта ранен, он доставлен в медицинское учреждение, шестеро дают объяснения в отделе полиции. Открыто уголовное производство. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

В управлении полиции отметили, что в настоящее время более 500 человек правоохранителей обеспечивают общественный порядок на улицах Одессы.

Ранее сообщалось, что в праздничных мероприятиях резонансных ДТП и нарушений общественного порядка на территории государства не зарегистрировано, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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