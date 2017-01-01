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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 1 января 2017 г.
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За минувшие сутки боевики совершили 44 обстрела позиций сил АТО
время публикации: 11:28
последнее обновление: 11:55
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За минувшие сутки боевики совершили 44 обстрела позиций сил АТО

За минувшие сутки боевики совершили 44 обстрела позиций сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь в направлении позиций украинских военных в районе Водяного. Вблизи Широкино они использовали 120- и 82-миллиметровые минометы. В районе Марьинки огонь вел снайпер.

Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.

"На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия – в районе Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашовки Новой, добавили в штабе.

Отметим, 31 декабря один украинский военнослужащий получил ранения в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он рассказал, что на Луганском направлении накануне произошло боевое столкновение между силами АТО и противником в районе н.п. Новозвановка, вблизи Попасной. Изначально украинские позиции были обстреляны ночью. Днем произошли две короткие провокации, а позднее группа противника (около 15 боевиков) пошла в атаку.

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