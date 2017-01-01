Украинским туристам, застрявшим накануне Нового года в аэропортах ОАЭ, удалось вылететь в Киев

109 украинских отдыхающих, которые застряли в Международном аэропорту Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, наконец-то вылетели в Киев.

Об этом сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, передает УП.

По его словам, самолет вылетел 31 декабря около 20:30. Также посол сообщил, что в 19.15 на другой самолет - в Дубае - открыли регистрацию. Затем оттуда улетели в Киев еще 148 пассажиров.

Руководитель консульского управления обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич считает, что проблема еще останется, потому что в эти же аэропорты в ОАЭ как транзитные отправляются другие самолеты с украинцами на борту.

Ранее сообщалось, что украинцы застряли в двух аэропортах ОАЭ – в Шарджи и в Дубаи, это буди пассажиры Air Arabia и Fly Dubai, порядка 100 человек в каждом аэропорту.

Cсылки по теме: