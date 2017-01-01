Порошенко поздравил украинцев: российская оккупация – временная, мы обязательно объединимся

Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем обращении к украинскому народу отдельно обратился к украинским воинам, которые защищают Украину, и к жителям Крыма и отдельных районов Донбасса, заявив, что российская оккупация является временной, и что регионы обязательно объединятся с Украиной.

Порошенко рассказал о главных задачах в Новом году

Порошенко: Бездумное политическое противостояние может сделать Украину добычей агрессора

Порошенко обещает в новом году увеличить доходы украинцев



Об этом говорится в новогоднем обращении главы государства к украинскому народу.

Порошенко пожелал каждому украинцу мира, победы, счастья, благополучия.

"С особым уважением вспомним наших земных ангелов-хранителей. Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что дарите нам эту мирную праздничную ночь... За то, что гарантируете защиту в новом году", - заявил он.

"От имени всей Украины поздравляю вас, наши соотечественники, братья и сестры в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Российская оккупация – временная. Мы обязательно объединимся. Все будет хорошо! Слава Украине! С Новым годом!", - сказал Порошенко.

Порошенко рассказал о главных задачах в Новом году



Президент Украины Петр Порошенко очертил главные задачи в Новом году, среди которых – усиление обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины и сближение с Евросоюзом и НАТО.

"Главной своей задачей вижу поддержание надлежащих политических условий развития страны. И, конечно же, - усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО", - заявил Порошенко.

Порошенко: Бездумное политическое противостояние может сделать Украину добычей агрессора



Президент Украины Петр Порошенко считает, что бездумное политическое противостояние может вернуть экономику назад, в пике, политику - погрузить в анархию, а страну сделать добычей агрессора.

"Мы укрепили нашу обороноспособность. Справиться с задачей удалось без мобилизации. Армия становится контрактной, а защитник Отечества – одна из самых благородных профессий", - заявил Порошенко.

"Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России – и это большой шаг к энергетической независимости", - отметил президент.

Как отметил президент, украинцы как единый народ радовались победе Джамалы на Евровидении, огромному успеху украинских паралимпийцев и медалям олимпийцев в Рио-де-Жанейро, точным ударам наших боксеров.

"Грядущий год – особый. Это – год столетия Украинской национальной революции. И тогда украинцы, вместо того чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику – погрузить в анархию, а страну сделать добычей агрессора", - убежден глава государства.

"О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок не повторю, и другим не дам", - сказал Порошенко.

Порошенко обещает в новом году увеличить доходы украинцев



Президент Украины Петр Порошенко заявил о возобновлении экономического роста и пообещал в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев. По словам президента, поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. "Легко пока не будет, но и худшее в экономике позади", - отметил глава государства.

"Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией...Так же, как и от вражеского закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады", - отметил Порошенко.

"Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось возобновить экономический рост. И это позволяет в Новом году держать курс на увеличение доходов украинцев", - убежден президент.

Cсылки по теме: