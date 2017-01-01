На передовой за сутки ранен один украинский военнослужащий

В зоне АТО за прошедшие сутки погибших нет, один военнослужащий ранен. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет", - отметил он.

"Один наш военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Зайцево в результате вражеского обстрела", - добавил Мотузяник.

Он также сообщил, что в новогоднюю ночь украинские позиции обстреливали на Светлодарской дуге.

"Уже перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов", - уточнил спикер.

Также по словам Мотузяника, 31 декабря в районе проведения АТО зафиксировано два пролета вражеских безпилотников.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики совершили 44 обстрела позиций сил АТО.

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