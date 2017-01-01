Маккейн верит, что в 2017 году украинские территории будут освобождены от захватчиков

Сенатор США Джон Маккейн убежден, что в 2017 году украинские территории будут освобождены от захватчиков. Об этом он заявил в Мариуполе, где находился вместе с президентом Украины Петром Порошенко, передает УНИАН.

Сенатор поблагодарил украинских солдат, которые сейчас несут службу вдали от своих домов.

"Также наша благодарность и наши молитвы идут к тем, кто ранен и погиб, к их семьям и близким. Мы этого никогда не забудем", - сказал Маккейн.

"Сотрудничество между нашими странами является важным для того, чтобы в Украине были безопасные границы. Наш месседж: в следующем году, в 2017 году, мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли. А Владимиру Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев их свободы и независимости", - подчеркнул сенатор.

"Я хочу вам передать лучшее от американского народа: ваша борьба – это наша борьба, и мы в ней победим вместе", - сказал Маккейн.

В свою очередь, Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар прибывали на командный пункт сил АТО в районе Широкино под Мариуполем. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Прибыл на командный пункт в районе Широкино с Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом", - сообщил глава государства.

"Приятно, что украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира", - отметил Порошенко.

Кроме того, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter сообщил, что на передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием.

Отметим, сенатор-республиканец Джон Маккейн известен своей поддержкой Украины и острой критикой российской агрессии.

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