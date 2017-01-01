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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 1 января 2017 г.
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В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина России, причастного к терроризму
время публикации: 18:00
последнее обновление: 18:36
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Пограничники в аэропорту "Борисполь" вчера вечером во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" задержали гражданина России, который находился в международном розыске

Пограничники в аэропорту "Борисполь" вчера вечером во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что "35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке".

Задержанного передали подразделению Национальной полиции, проводятся следственные действия.

Отметим, ранее в "Борисполе" задержали мужчину, разыскиваемого за преступления против активистов Революции Достоинства.

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Воскресенье, 1 января 2017 г.  
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