В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина России, причастного к терроризму

Пограничники в аэропорту "Борисполь" вчера вечером во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве отметили, что "35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке".
Задержанного передали подразделению Национальной полиции, проводятся следственные действия.
Отметим, ранее в "Борисполе" задержали мужчину, разыскиваемого за преступления против активистов Революции Достоинства.
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