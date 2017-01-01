В Киеве состоится факельное шествие в честь Бандеры. Его будут охранять 700 силовиков

700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих Национальной гвардии, будут охранять массовые мероприятия в Киеве по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"1 января 2017 года по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры будут проходить мероприятия с массовым участием граждан. Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, на остановках общественного транспорта и в метрополитене", - говорится в сообщении.
В полиции призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.
Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения Степана Бандеры запланированы в разных городах Украины.
В Киеве массовые мероприятия начнутся в 18.00 возле памятника Тарасу Шевченко, затем шествие пройдет по бульвару Шевченко и Крещатику и завершится митингом на Майдане Незалежности.
Главные торжества проходят сегодня в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области, где родился известный украинский политический деятель.
Справка. Степан Бандера
Степан Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года. Он был лидером украинских националистов, главой революционной Организации украинских националистов (ОУН(б)).
В 1929-м он вступил в ОУН, с 1931-го являлся членом Краевой экзекутивы ОУН на Западно-Украинских землях (ЗУЗ), а с июня 1932-го - заместителем Краевого проводника и референтом пропаганды. С 1940-го занимает руководящие посты в ОУН.
В июне 1941 года украинские националисты во главе со Степаном Бандерой вошли во Львов вместе с немецкими войсками.
30 июня 1941 года Бандера был арестован нацистскими властями за провозглашения его сторонниками во главе с Ярославом Стецько восстановления независимого Украинского государства во Львове (вопреки нацистским планам колонизации Украины).
После окончания Второй мировой войны Бандера жил в Западной Германии, откуда продолжал руководить Украинской повстанческой армией (УПА).
Убит в 1959 году в Мюнхене. Как установил немецкий Федеральный конституционный суд в Карлсруэ, по заданию Комитета госбезопасности СССР (КГБ) это убийство было совершено Богданом Сташинским, позднее перебежавшим в Западный Берлин.
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