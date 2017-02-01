Погибшему при защите Авдеевки капитану Кизило присвоен орден "Золотая звезда"

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрею Кизило (посмертно). Соответствующий указ от 1 февраля опубликован на официальном сайте главы государства.

Президент Украины наградил орденами 48 военнослужащих, 10 из них посмертно



Кизило удостоен государственной награды "за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Как отмечается в сообщении, 29 января командованию 1-го механизированного батальона была поставлена боевая задача развернуть два наблюдательных поста перед передовым позициям противника. В 4 часа утра 29 января штурмовая группа капитана Кизило в количестве 19 бойцов, выдвигаясь на позиции для занятия наблюдательных постов, обнаружила диверсионно-разведывательную группу противника и вступила в огневое столкновение.

Вследствие боя противник был вынужден отступить к своим позициям. Во время ухода сил россиян и наемников начался артиллерийский обстрел со стороны противника. Капитаном было принято решение занять взводный опорный пункт противника для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, входивших в состав штурмовой группы.

Во время занятия взводного опорного пункта террористов началось боестолкновение штурмовой группы с превосходящими силами противника. В результате боя противнику были нанесен потери в количестве 20 российских террористов. Одного боевика ОРДО украинские воины взяли в плен.

После боевого столкновения капитаном Кизило была организована оборона данного взводного опорного пункта до подхода основных сил 1-го механизированного батальона. Во время обороны взводного опорного пункта штурмовая группа капитана Кизило отразила атаку противника. Во время ухода сил противника начался артиллерийский обстрел со стороны российско-террористических войск. 29 января примерно в 9:40 в результате прямого попадания российской артиллерийской мины в окоп капитан Кызыле и еще двое военнослужащих из состава его штурмовой группы погибли.

Как сообщалось, 29 января среди погибших в бою за Авдеевскую промзону был 23-летний Кизило.

Президент Украины наградил орденами 48 военнослужащих, 10 из них посмертно



Порошенко наградил орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II и III степени 48 военнослужащих.

Как отмечается в тексте указа №22/2017, военные награждены "за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого старший лейтенант Сергей Вдовиченко, лейтенант Андрей Верхогляд, капитан Роман Дармограй, майор Владимир Дяченко, капитан Рихард Поп, лейтенант Василий Тарасюк.

7 военнослужащих награждены орденом Богдана Хмельницкого III степени, один из них, лейтенант Леонид Дергач - посмертно.

С марта 2015 по июнь 2016 года, а также с октября 2016 по февраль 2017-го Дергач выполнял боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции.

Около 8:00 1 февраля 2017 он героически погиб во время выполнения боевого задания от полученных ранений не совместимых с жизнью в результате артиллерийского обстрела со систем залпового огня "Град" со стороны российско-террористических войск на ротном опорном пункте механизированного батальона в районе "Промзона" города Авдеевка Донецкой области.

Солдат Роман Гульченко награжден посмертно орденом "За мужество" II степени.

40 военнослужащих награждены орденом "За мужество" III степени, из них 8 посмертно: сержант Владимир Крыжанский, младший сержант Владимир Бальченко, солдаты Роман Бублиенко, Олег Бурец, Дмитрий Оверченко, Ярослав Павлюк, Сергей Пацула и Виталий Шамрай.

Cсылки по теме: