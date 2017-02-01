Заблокированных на шахте им. Засядько горняков подняли на поверхность

В оккупированном Донецке с помощью генератора смогли поднять на поверхность горняков, которые были заблокированы на шахте им. Засядько. Об этом 31 января глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в Facebook.
"С 14:00 работал генератор, подавал ток на подъемное устройство, которое по 10 человек поднимало шахтеров. Сейчас никто в шахту не спускается", - написал он.
По словам Волынца, на шахте лишь несколько человек остались следить за уровнем воды и пылегазовым режимом.
Как сообщалось, во вторник утром в Донецке из-за обстрелов была обесточена шахта имени Засядько, под землей оказалось заблокированными 203 горняка.
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