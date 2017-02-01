Захарченко вещал "про отсутствие потерь" на фоне трупа. ФОТО

Российские пропагандисты, снимая на камеру главаря боевиков Александра Захарченко, забыли убрать из кадра трупы террористов.Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роланд Микиани.
"Кто-то в "РашаТВ" получит выговор с занесением, лишение зарплаты и даже вечную ссылку в "ДНР". Снимаешь героическое видео про героических защитников "Новороссии" и тут бац, кто-то забыл убрать трупы, или оператор падла идиот", - написал он.
Напомним, 31 января сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.
Кроме того, под Авдеевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.
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