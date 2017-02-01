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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Захарченко вещал "про отсутствие потерь" на фоне трупа. ФОТО
время публикации: 08:23
последнее обновление: 11:17
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Российские пропагандисты, снимая на камеру главаря боевиков Александра Захарченко, забыли убрать из кадра трупы террористов

Российские пропагандисты, снимая на камеру главаря боевиков Александра Захарченко, забыли убрать из кадра трупы террористов.Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роланд Микиани.

"Кто-то в "РашаТВ" получит выговор с занесением, лишение зарплаты и даже вечную ссылку в "ДНР". Снимаешь героическое видео про героических защитников "Новороссии" и тут бац, кто-то забыл убрать трупы, или оператор падла идиот", - написал он.

Напомним, 31 января сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдеевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

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Среда, 1 февраля 2017 г.  

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