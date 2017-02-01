Минкультуры призывает правоохранителей дать правовую оценку антиукраинским действиям УПЦ на Донбассе и в Крыму

Министерство культуры призывает правоохранительные органы дать надлежащую правовую оценку антиукраинским действиям и высказываниям отдельных представителей духовенства Украинской православной церкви в оккупированном Крыму и Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"Министерство культуры осуществляет постоянный мониторинг религиозной ситуации на территории оккупированного Российской Федерацией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В открытых источниках информации содержится много материалов, указывающих на откровенно сепаратистский, провокационный, антиукраинской и нетолерантный по отношению к другим религиозным организациям, и украинскому государству в целом, характер заявлений представителей клира и высшего духовенства Украинской православной церкви, находящихся на временно неподконтрольных украинской власти территориях", - говорится в заявлении Минкульта.

Министерство приводит соответствующие факты, имевшие место, во временно оккупированном Луганске и Крыму за последние время.

"7 ноября боевиками был установлен закладной камень для сооружения памятника князю Александру Невскому - святому, который считается защитником границ России и небесным патроном российских воинов. Место под застройку памятника освятил митрополит Луганский и Алчевский Митрофан ( Юрчук) совместно со священнослужителями Луганской епархии УПЦ и в присутствии представителей самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("главы" Игоря Плотницкого, руководителя "Народного Совета Республики" Владимира Дегтяренко, "министра культуры, спорта и молодежи" Оксаны Кокоткиной)", - говорится в сообщении.

"14 января правящий архиерей Украинской Православной Церкви, митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Удовенко), который в прошлом году участвовал в заседаниях Священного Синода УПЦ (по крайней мере, его подпись стоит под документами заседаний), в оккупированном Россией Крыму освятил современные зенитные ракетные системы ПВО вооруженных сил Российской Федерации С-400 "Триумф", - отметили в министерстве.

В связи с чем, Минкультуры выражает глубокую обеспокоенность этим и многими другими известными случаями откровенной антиукраинской деятельности представителей Украинской православной церкви на оккупированных территориях.

Также министерство призывает руководство УПЦ публично осудить военную агрессию России против Украины, признанную на международном уровне, а также обратить особое внимание и оказать надлежащую канонически дисциплинарную оценку системным антиукраинским высказыванием и действиям отдельных представителей клира и высшего духовенства УПЦ.

Напомним, в ноябре прошлого года состоялось собрание Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в городе Краматорск Донецкой области. Заседание проходило в военной палатке на базе "Сармат". По его итогам было принято Обращение по утверждению мира и развития украинского общества.

29 сентября 2016 года Киевский Патриархат провел уже 15-ю ротацию священников в зону АТО.

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