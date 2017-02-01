 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Перед переговорами в Минске оттуда выдворили украинского журналиста. Объяснили, что у них с Россией единое "союзное государство"
время публикации: 21:38
последнее обновление: 21:38
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Перед переговорами в Минске оттуда выдворили украинского журналиста. Объяснили, что у них с Россией единое "союзное государство"

Власти Беларуси рекомендовали журналисту украинского канала "Громадське телебачення Донбасу" Виталию Сизову выехать из Минска, объяснив это тем, что его внесли в российские "черные списки". Репортер прибыл в Минск освещать очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы. У него имеется необходимая для работы иностранных корреспондентов аккредитация белорусского МИДа.

"Сегодня около 02:00 по местному времени меня из гостиницы Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 06:00. Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года", - написал Сизов в Facebook.

По его словам, Беларусь и РФ входят в состав единого "союзного государства", поэтому запрет на его въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь:

"В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд - инициатива РФ, в которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог. Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать".

По информации украинского посольства в Минске, Сизов планирует остаться в белорусской столицы до объявления итогов очередного заседания группы.

Как передает BBC, в последние месяцы Москва упрекает белорусские власти в ненадлежащем исполнении визовой политики и настаивает на внедрении единой визы Союзного государства.

Минск от такого шага пока что отказывается и вместо этого заявляет, что выполняет обязанности охраны внешних границ Союзного государства.

Стоит также напомнить, что Беларусь активно скрывает факты организованного участия своих уволенных в запас военных в боевых действиях на Донбассе, где они воюют против украинской армии в составе российско-террористических войск.

facebook

Cсылки по теме:

Милиционер из Беларуси раскрыл канал вербовки боевиков в ОРДО. Его за это арестовали
// NEWSru.ua // В мире // 24 января 2017 г.

Литовский этноконфликтолог рассказал о трёх российских проектах расчленения Беларуси
// NEWSru.ua // В мире // 2 марта 2016 г.

В Беларуси выпал из окна журналист - следствие говорит о самоубийстве, родные не верят
// NEWSru.ua // В мире // 22 января 2013 г.

Польша требует немедленно освободить задержанного в Беларуси журналиста
// NEWSru.ua // В мире // 23 июня 2012 г.

Белорусская милиция разогнала очередную молчаливую акцию протеста и заблокировала "ВКонтакте"
// NEWSru.ua // В мире // 13 июля 2011 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:22
 Блокада ОРДЛО: у Гарбуза прикинули, когда остановятся Славянская и Луганская ТЭС
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 22:22

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017