Перед переговорами в Минске оттуда выдворили украинского журналиста. Объяснили, что у них с Россией единое "союзное государство"

Власти Беларуси рекомендовали журналисту украинского канала "Громадське телебачення Донбасу" Виталию Сизову выехать из Минска, объяснив это тем, что его внесли в российские "черные списки". Репортер прибыл в Минск освещать очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы. У него имеется необходимая для работы иностранных корреспондентов аккредитация белорусского МИДа.

"Сегодня около 02:00 по местному времени меня из гостиницы Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 06:00. Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года", - написал Сизов в Facebook.

По его словам, Беларусь и РФ входят в состав единого "союзного государства", поэтому запрет на его въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь:

"В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд - инициатива РФ, в которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог. Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать".

По информации украинского посольства в Минске, Сизов планирует остаться в белорусской столицы до объявления итогов очередного заседания группы.

Как передает BBC, в последние месяцы Москва упрекает белорусские власти в ненадлежащем исполнении визовой политики и настаивает на внедрении единой визы Союзного государства.

Минск от такого шага пока что отказывается и вместо этого заявляет, что выполняет обязанности охраны внешних границ Союзного государства.

Стоит также напомнить, что Беларусь активно скрывает факты организованного участия своих уволенных в запас военных в боевых действиях на Донбассе, где они воюют против украинской армии в составе российско-террористических войск.

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