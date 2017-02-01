 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

СМИ: материалы по убийствам Щербаня и Гетьмана исчезли в Крыму
время публикации: 15:02
последнее обновление: 15:05
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Материалы уголовных дел по убийствам народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в аннексированный Крым, сообщили ZN.UA в Генпрокуратуре в ответ на запрос о наличии информации о вывозе материалов этих дел

Материалы уголовных дел по убийствам народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в аннексированный Крым, сообщили ZN.UA в Генпрокуратуре в ответ на запрос о наличии информации о вывозе материалов этих дел.

"В феврале 2014 года бывшими сотрудниками Главного следственного управления по указанию руководства Генеральной прокуратуры Украины указанные уголовные производства в 368 томах вывезены в главное управление СБ Украины в Автономной республике Крым, вследствие чего в дальнейшем данные уголовные производства утрачены", - говорится в документе.

Позже, по данным ГПУ, часть одного из производств удалось восстановить Нацполиции, после чего, 18.10. 2016 г. данные материалы были истребованы в ГПУ. Также в Генпрокуратуре сообщили о расследовании фактов превышения полномочий бывшими сотрудниками Главного следственного управления ГПУ, которым сейчас занимается департамент спецрасследований.

Руководитель департамента Сергей Горбатюк отметил, что пропавшие материалы касаются расследования причастности экс-премьера Павла Лазаренко к организации убийства Щербаня и Гетмана, которое проводилось в рамках отдельного производства в период с 2012 по 2014 годы. Все другие материалы, наработанные следователями за весь период расследования, "удалось восстановить".

"После передачи в суд дела по исполнителям убийств Щербаня и Гетьмана материалы в отношении Лазаренко были выделены из этого дела и объединены с другими в "большом деле" Лазаренко, и эти материалы есть. Далее в 2012 году, из "большого дела" Лазаренко выделяют в отдельное производство дело по его обвинению в причастности к организации убийства, и этих материалов нет", - сказал Горбатюк.

Как сообщалось, член исполкома Либеральной партии, депутат Верховной Рады Евгений Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка после прибытия из Москвы. Сын Щербаня, депутат Донецкого облсовета Руслан Щербань в апреле 2012 года заявил, что передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству его отца.

Вадим Гетьман был председателем правления Национального банка Украины с марта 1992 года. На этой должности в январе 1993 года сменил Виктор Ющенко. Вадим Гетьман был застрелен в лифте своего киевского дома 22 апреля 1998 года.

facebook

Cсылки по теме:

Дела против Тимошенко вывезены в Крым по указанию Пшонки - ГПУ
// NEWSru.ua // Украина // 15 апреля 2015 г.

СМИ: убийца Щербаня бежал из тюрьмы. Пенитенциарная служба: информация не соответствует действительности
// NEWSru.ua // Украина // 11 июля 2014 г.

Омельченко утверждает, что Тимошенко давала взятку Лазаренко в размере 90 млн
// NEWSru.ua // Украина // 25 октября 2013 г.

ГПУ хочет провести ряд следственных действий по делу Щербаня, в том числе и с Тимошенко
// NEWSru.ua // Украина // 18 сентября 2013 г.

Прокуратура почти завершила расследование дела об убийстве Щербаня
// NEWSru.ua // Украина // 15 июля 2013 г.

СМИ: главного куратора по делу Щербаня перевели на другую должность
// NEWSru.ua // Украина // 5 июня 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:38
 Боевики обстреляли энергетиков и пиротехников ГоСЧС под Авдеевкой
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 15:38

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017