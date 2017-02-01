Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня для проведения ремонта в Авдеевке

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня, ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Гройсман: заседания штаба по Авдеевке проходят каждые 2 часа



"Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантии прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров. Наши ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи", – сообщил он на своей странице в соцсети Фейбсук в среду.

По словам Жебривского, со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров.

"После проведения детальных обследований будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", - отметил он.

Прекращение огня в Авдеевке продлится до 17:00 среды, ремонтные бригады приступили к работе, сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.

"Авдеевка. Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Гройсман: заседания штаба по Авдеевке проходят каждые 2 часа



Заседание штаба по контролю ситуации в Авдеевке Донецкой области происходят каждые 2 часа: как на месте, так и в Киеве. Об этом на заседании правительства в среду сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня возможно подчеркнуть, что мы обеспечили на минимальном уровне работу всех систем жизнедеятельности. Единственное, что в городе в результате бомбардировки нет электроэнергии. Но разработаны абсолютно все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации", – сказал премьер.

"Всем необходимым город обеспечен. Городок обогрева развернут. Социальные службы работают", – добавил Гройсман.

Премьер сообщил, что дал поручение восстановить работу хотя бы одной школы, чтобы в световой день дети имели возможность учиться.

По словам вице-премьера Геннадия Зубко, в Авдеевке сейчас находятся около 1,5 тысячи учеников, а также около 300 детей дошкольного возраста.

Зубко подчеркнул, что саперные, аварийно-спасательные и ремонтные бригады находятся в состоянии полной готовности, чтобы отправиться на место для восстановления электроснабжения, но им мешает отсутствие режима тишины.

Он пояснил, что саперные бригады должны будут разминировать территорию, потому что 29, 30 и 31 января было выпущено большое количество снарядов, которые "где-то на уровне 30% не разорвались и требуют разминирования".

Кроме того, из Авдеевки эвакуированы 175 местных жителей. Об этом на заседании Кабмина сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает "Украинская правда".

"В течение прошлых суток из Авдеевской районной больницы перевезли в Центральную районную больницу города Константиновка 15 тяжелобольных. Проведена эвакуация 20 человек пожилого возраста из дома престарелых в поселок городского типа Билецкое Добропольского района. Сейчас по желанию осуществляется перевозка 140 человек, в основном детей и их родителей, в город Святогорск, в оздоровительные комплексы "Жемчужина Донетчины" и "Изумрудный городок", - рассказал Чечеткин.

Также, по словам Чечеткина, служба подготовилась к массовой эвакуации около 12 тыс. жителей города в ближайшие 10 населенных пунктов и другие соседние с Донецкой областью регионы. Для поэтапного вывоза населения подготовлены 180 автобусов.

Напомним, 29 января сообщалось, что гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что в результате Обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

Состоялось экстренное совещание руководителей силовых ведомств во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

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