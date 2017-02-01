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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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В МИД рассказали, как украинцам получать визы в США после указа Трампа
время публикации: 11:52
последнее обновление: 12:09
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Граждане Украины, которые планируют оформлять визы США, должны пройти обязательное личное интервью, если срок действия предыдущей американской визы истек более года назад

Граждане Украины, которые планируют оформлять визы США, должны пройти обязательное личное интервью, если срок действия предыдущей американской визы истек более года назад. Об этом в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД.

"В связи с обнародованием указа президента США "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты" (PROTECTING the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) от 27.01.2017 г. сообщаем, что статьей 8 Указа вводится обязательность личного интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более чем год назад перед датой представления документов на следующую визу", - говорится в сообщении.

В то же время оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без личного интервью.

Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы истек более года назад, происходит при условии личного присутствия в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным работником американского консульства.

Ранее Департамент консульской службы МИД Украины призвал не прибегать к услугам сомнительных посредников при подготовке документов для получения визы США.

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