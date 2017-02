В МИД рассказали, как украинцам получать визы в США после указа Трампа

Граждане Украины, которые планируют оформлять визы США, должны пройти обязательное личное интервью, если срок действия предыдущей американской визы истек более года назад. Об этом в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД.

"В связи с обнародованием указа президента США "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты" (PROTECTING the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) от 27.01.2017 г. сообщаем, что статьей 8 Указа вводится обязательность личного интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более чем год назад перед датой представления документов на следующую визу", - говорится в сообщении.

В то же время оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без личного интервью.

Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы истек более года назад, происходит при условии личного присутствия в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным работником американского консульства.

Ранее Департамент консульской службы МИД Украины призвал не прибегать к услугам сомнительных посредников при подготовке документов для получения визы США.

