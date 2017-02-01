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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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В Днипре задержали прокремлёвского интернет-пропагандиста
время публикации: 13:29
последнее обновление: 13:46
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днипре сторонника кремлевской агрессии, который вел в социальных сетях активную антиукраинскую пропаганду.

"В 2014 году 27-летний работник филиала российской ИТ-компании через Интернет познакомился с террористами "ДНР/ЛНР", которые воюют против Украины на востоке страны. Выполняя задание боевиков, злоумышленник создал и администрировал группы в социальных сетях, где распространял материалы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России", - рассказали в СБУ.

Кроме того, сторонник террористов собирал и передавал подельникам данные об общественно-политической и социальной ситуации в Днепропетровской области.

"Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - добавили в ведомстве.

Ранее в Павлограде на Днепропетровщине работника популярной радиостанции, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.

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Среда, 1 февраля 2017 г.  

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