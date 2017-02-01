В Минске договорились обменяться списками пленных и призвали до 5 февраля к полной "тишине"

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе призвала к полному прекращению огня, отведению всех вооружений к линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года.

СММ ОБСЕ должна получить полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook в среду 1 февраля.

"Представители ОРДО обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжение в районе Авдеевки. Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДО", - говорится в сообщении.

"Украинская сторона еще раз подчеркивает: Меморандум от 19 сентября 2014 года является важнейшей составляющей блока вопросов по безопасности. Полное и устойчивое прекращение огня, вывод всех иностранных воинских формирований и тяжелых видов вооружений с территории Украины, граница – таковы предпосылки для проведения выборов на Донбассе", - отметила Олифер. Она также заявила, что в гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению незаконно удерживаемых лиц.

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, ТКГ договорилась на встрече в Минске об обмене списками пленных, передает .

"В гуманитарной сфере важным положительным моментом является обмен поименными списками пленных. В настоящее время списки верифицируются сторонами", - сказал он по итогам заседания ТКГ в среду 1 февраля.

Также Сайдик сообщил, что контактная группа обсудила механизм, предусматривающий возможность для пленных остаться на контролируемой правительством территории после освобождения.

"Речь шла также о лицах, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это значит, что необходимо найти механизм, который помог бы обеспечить намерения посредством участия третьей стороны или институции", - сказал он.

Сайдик также отметил, что такая институция должна быть уполномочена на возвращение документов и личных вещей этих лиц.

ТКГ на заседании в среду в Минске приняла заявление, в котором призывает к полному прекращению огня в районе Авдеевки, сообщил он.

"Контактная группа призывает в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения, к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Кроме того, Контактная группа призвала обеспечить безопасный надежный доступ для наблюдателей ОБСЕ при выполнении ими своего мандата.

"Также достигнута договоренность об оказании содействия гуманитарным усилиям по восстановлению ввода и энергоснабжения, а также отопления, включая ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры", - сказал он.

Кроме того, Сайдик добавил, что контактная группа по Донбассу не установила санкции для нарушителей перемирия в зоне АТО.

Напомним, 29 января сообщалось, что гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что в результате Обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

Состоялось экстренное совещание руководителей силовых ведомств во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

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