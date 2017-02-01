Турчинов о задержании в Крыму адвоката Курбединова: РФ борется с "неудобными людьми"

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает террором российских властей задержание в Крыму правозащитника Эмиля Курбединова.

"Террор, запугивание и борьба с "неудобными" людьми – один из главных элементов политики РФ. Политики оккупационного государства, которое преследует любое проявление несогласия. Политики брутальной диктатуры", - написал Турчинов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, задержание адвоката означает, что его подзащитных умышленно хотят лишить защиты, ведь Курбединов является "защитником фигурантов ряда политических процессов против инакомыслящих в Крыму".

"Российская власть и ее спецслужбы с целью запугивания несогласных с оккупацией Крыма демонстративно нарушают базовые правовые принципы, закрепленные в международном праве и Конституции самой России: право на защиту и запрет обратного действия во времени юридической ответственности", - отметил секретарь СНБО.

Как сообщалось, 26 января силовики, представившиеся сотрудниками центра "Э" МВД Крыма, задержали Курбединова, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия. Из помещения суда Курбединова увели под охраной, арестовав на 10 суток.

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