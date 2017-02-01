Сарган: задержанный в Авдеевке корректировщик огня террористов оказался крымчанином, его везут в Киев

Задержанного в Авдеевке Донецкой области корректировщика огня российских оккупационных войск везут в Киев для избрания меры пресечения и продолжения следственных действий.
Об этом в среду 1 февраля на странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Задержанный - крымчанин, Третьяков Андрей, 1973 г.р.", - сообщила Сарган.
По ее данным, злоумышленника доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения.
Как сообщалось, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины захватили агента российских оккупационных сил, который наводил артиллерию противника на позиции ВСУ в районе Авдеевки. Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что задержанный "Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город".
|
Cсылки по теме:
Корректировщика огня боевиков-"ДНР" приговорили к 6 годам за решёткой
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.
В Гранитном поймали корректировщика огня террористов
// NEWSru.ua // Украина // 18 сентября 2015 г.
В Авдеевке задержали корректировщика огня террористов и участника захвата горотдела милиции
// NEWSru.ua // Украина // 20 мая 2015 г.
СБУ задержала четырёх людей, которые сотрудничали с террористами
// NEWSru.ua // Украина // 25 марта 2015 г.
СБУ задержала двух информаторов боевиков на Луганщине
// NEWSru.ua // Украина // 20 марта 2015 г.
СБУ задержала корректировщика огня и женщину-информатора боевиков
// NEWSru.ua // Украина // 12 марта 2015 г.