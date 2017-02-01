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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Сарган: задержанный в Авдеевке корректировщик огня террористов оказался крымчанином, его везут в Киев
время публикации: 21:30
последнее обновление: 21:30
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Сарган: задержанный в Авдеевке корректировщик огня террористов оказался крымчанином, его везут в Киев

Задержанного в Авдеевке Донецкой области корректировщика огня российских оккупационных войск везут в Киев для избрания меры пресечения и продолжения следственных действий.

Об этом в среду 1 февраля на странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Задержанный - крымчанин, Третьяков Андрей, 1973 г.р.", - сообщила Сарган.

По ее данным, злоумышленника доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как сообщалось, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины захватили агента российских оккупационных сил, который наводил артиллерию противника на позиции ВСУ в районе Авдеевки. Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что задержанный "Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город".

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