Авдеевка пережила ночь с теплом, водой и газом

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Об этом сегодня утром, 1 февраля, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Российские боевики продолжали стрелять из "Градов", пушек и танков. Но несравнимо с вчерашним днем. Удалось даже немного поспать и жителям измученного города, и защитникам", - пишет он.

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"Ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города немного упала, но работникам Коксохима уже удалось ее поднять. Сейчас температура теплоносителя - 35 градусов. Вода в городе есть, давления хватает, чтобы поднять воду до 4 этажа многоэтажек. Газ в домах тоже есть. В город прибыло 8 грузовиков помощи", - сообщил Жебривский.

В результате утренних обстрелов боевиками г.Авдеевки получил ранения 62-летний мужчина, сообщил в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Около 7 часов боевики продолжили обстрел города. Жители обращаются за помощью на 102. Район ул.Тургенева. Прямое попадание снарядов в жилые дома. Пострадавших от обстрела нет. Район ул.Металлургов. В результате обстрела повреждены крыши домов. Ранения получил мужчина, 1954 года рождения", - сообщил он.

Также по его словам Снаряд попал в крышу дома на ул.Колосова, в результате чего в здании выбиты стекла. Пострадавших от обстрела нет.

"На каждое такое обращение выезжают следственно-оперативные группы полиции Донетчины для документирования и предоставления необходимой помощи нашим гражданам", - отметил он.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины. Соощалось, в частности, что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

31 января Состоялось экстренное совещание руководителей силовых ведомств во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

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