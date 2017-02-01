Авдеевка пережила ночь с теплом, водой и газом

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Об этом сегодня утром, 1 февраля, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Российские боевики продолжали стрелять из "Градов", пушек и танков. Но несравнимо с вчерашним днем. Удалось даже немного поспать и жителям измученного города, и защитникам", - пишет он.
Боевики продолжают штурмовать позиции сил АТО, пытаясь отбить потерянное
Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу и призвал немедленно прекратить боевые действия
Захарченко вещал "про отсутствие потерь" на фоне трупа. ФОТО
"Ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города немного упала, но работникам Коксохима уже удалось ее поднять. Сейчас температура теплоносителя - 35 градусов. Вода в городе есть, давления хватает, чтобы поднять воду до 4 этажа многоэтажек. Газ в домах тоже есть. В город прибыло 8 грузовиков помощи", - сообщил Жебривский.
В результате утренних обстрелов боевиками г.Авдеевки получил ранения 62-летний мужчина, сообщил в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Авдеевка. Около 7 часов боевики продолжили обстрел города. Жители обращаются за помощью на 102. Район ул.Тургенева. Прямое попадание снарядов в жилые дома. Пострадавших от обстрела нет. Район ул.Металлургов. В результате обстрела повреждены крыши домов. Ранения получил мужчина, 1954 года рождения", - сообщил он.
Также по его словам Снаряд попал в крышу дома на ул.Колосова, в результате чего в здании выбиты стекла. Пострадавших от обстрела нет.
"На каждое такое обращение выезжают следственно-оперативные группы полиции Донетчины для документирования и предоставления необходимой помощи нашим гражданам", - отметил он.
Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины. Соощалось, в частности, что обе стороны понесли серьезные потери.
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
В городеобъявили чрезвычайное положение.
Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.
31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.
31 января Состоялось экстренное совещание руководителей силовых ведомств во главе с президентом Украины Петром Порошенко.
|
Cсылки по теме:
Парубий вместе с нардепами обратился с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
Террористы устроили провокаций против сил АТО и мирного населения прифронтовых посёлков на Луганщине
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
Боевики 46 раз обстреляли позиции украинских бойцов. В районе Авдеевки били "Грады", танки и 152-мм артиллерия
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
Банда "Сомали" потеряла под Авдеевкой 40% личного состава - ветеран АТО
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов": погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.
Оккупанты обстреливают позиции сил АТО из тяжёлого вооружения на всех направлениях. Один военный погиб
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.
Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
В Военно-морских силах назвали имена трёх морпехов, погибших в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.
СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
Семенченко: сотрудники НГУ регулярно ездят на оккупированный Донбасс, командование не реагирует
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.