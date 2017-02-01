Террористы бьют по Авдеевке из "Градов", пушек и танков. Силы АТО отбили несколько атак, двое военных погибли

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В среду 1 февраля на Донбассе зафиксировано 36 обстрелов со стороны оккупантов. Двое украинских военных погибли, шестеро ранены.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
"Сегодня захватчики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровую артиллерию, танки. На утро, после массированных обстрелов из "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска совершили несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, отступали", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Со 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку вели огонь минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Широкино, Новотроицку, Новомихайловке и Новогригоровке.
На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку. Из минометов – Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия – Крымское.
Как сообщалось, вчера в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 18 бойцов получили ранения. Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык проинформировал, что 1 февраля враг уже выпустил 120 боеприпасов. "Кроме того, дважды переходил в прямую атаку, однако получил отпор", – добавил полковник.
Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
В городеобъявили чрезвычайное положение.
31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.
Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.
Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.
Справка
24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.
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