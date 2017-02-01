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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Супрун обещает не сокращать подстанций "скорых" и врачей
время публикации: 12:02
последнее обновление: 13:49
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Супрун обещает не сокращать подстанций "скорых" и врачей

Изменения в системе экстренной медицинской помощи ни в коем случае не приведут к сокращению количества подстанций "скорой" или увольнению врачей. Такое обещание озвучила и.о. министра доктор Ульяна Супрун во время совещания с руководителями областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Минздрав сообщает, что она отметила: "Широкая сеть подстанций - это один из тех элементов, который сможет обеспечить подъезд скорой не за 20 минут, а за 8 минут".

Супрун отметила, что во время переходного 5-летнего периода будет проходить перепрофилирование врачей и фельдшеров скорой помощи на парамедиков, которые будут проходить 4-модульный учебный курс.

В целом обучение парамедиков продлится 3 года: два года теоретического обучения, один - стажировка в бригадах скорой помощи.

Экстренный медицинский техник - это короткий курс продолжительностью 4-5 недель, по истечении которого выпускник сможет предоставлять базовую помощь на догоспитальном этапе.

"Такие изменения позволяют создать эффективную систему оказания неотложной помощи короткое время и с меньшими финансовыми затратами", - отмечает ведомство.

Напомним, с 1 января украинцы имеют полгода на поиск семейных врачей.

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