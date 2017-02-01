Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу и призвал немедленно прекратить боевые действия

По инициативе украинской стороны Совет Безопасности ООН осудил использование тяжелого вооружения на Донбассе, выразил поддержку территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении постоянного Представительства Украины в ООН на странице в Twitter.

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В ООН призывают немедленно прекратить боевые действия на Донбассе



В заявлении Совбеза отмечается, что СБ ООН выражает серьезную озабоченность за опасное обострение ситуации на востоке Украины и призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

"Члены СБ ООН осуждают использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных Минскими договоренностями, которые приводят к гибели и ранениям людей, в том числе мирных жителей", - сказано в принятом на закрытом заседании Совбеза ООН заявлении.

Также в заявлении отмечается, что члены СБ ООН выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила "Пакет мер по имплементации Минских договоренностей".

Кроме того, Украина инициирует открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в районе Авдеевки.

"Совет Безопасности ООН и Украина как председательствующий следят за ситуацией на Донбассе. Созываем открытое заседание по Украине в четверг, 2 февраля", - говорится в сообщении Миссии Украины при ООН в Twitter. Заседание запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Совет Безопасности ООН во вторник, 31 января провел закрытое обсуждение ситуации в Авдеевке. По его окончанию постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко отметил, что во время закрытых консультаций украинская сторона проинформировала о применении с российской стороны тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Кроме того, по его словам, речь шла об ухудшении гуманитарной ситуации в районе Авдеевки и чрезвычайно холодных условиях, в которых оказались жители города и окрестностей, сообщает Укринформ.

"Начиная с прошлой недели, когда со стороны оккупированных Россией территорий на Донбассе ситуация в районе Авдеевки начала накаляться, украинская сторона пыталась осуществить ряд шагов по мирному урегулированию ситуации, которые, однако, были отвергнуты Москвой", - говорится в сообщении.

В ООН призывают немедленно прекратить боевые действия на Донбассе



Координатор по гуманитарным вопросам Организации Объединенных Наций в Украине Нил Уокер заявляет о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Донбассе для предотвращения гибели людей.

Как отмечается в пресс-релизе представительства ООН в Украине, Уокер серьезно обеспокоен стремительным ухудшением ситуации в сфере безопасности на востоке Украины и ее возможными последствиями.

"Особое беспокойство вызывают последствия для гражданского населения с обеих сторон от линии разграничения. Продолжает поступать информация о пострадавших. Прицельное повреждение гражданской инфраструктуры только усугубляет сложное положение, которое дополнительно обостряется в условиях суровой зимы и может привести к необратимым последствиям", - сказано в пресс-релизе.

В Представительстве ООН в Украине отмечают, что украинское правительство прилагает все усилия, чтобы оказать поддержку и координировать гуманитарные действия.

"Из-за постоянных обстрелов 30 января Донецкая фильтровальная станция остановила работу, оставив от 15 тыс. до 17 тыс. жителей Авдеевки без водоснабжения, что также может иметь последствия еще для 400 тыс. лиц, которые получают воду от этой станции. Авдеевка была отрезана от электроснабжения 29 января, без которого не может работать система отопления города, что также повлияло на подачу воды из резервного водохранилища", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отмечают в Представительстве ООН, 30 января в результате обстрела была повреждена четвертая высоковольтная линия электропередачи к Авдеевскому коксохимическому заводу, оставив его без электроэнергии, что в дальнейшем сказалось на снабжении горячей воды в систему отопления. В Представительстве ООН в Украине заявляют, что необходимо провести срочные ремонтные работы, чтобы перезапустить систему отопления.

"В зимних условиях, когда температура значительно ниже -10 градусов по Цельсию, нефункционирующая система отопления замерзнет, и для ее перезапуска потребуются недели. Несмотря на то, что власти нашли временное решение по поддержке циркуляции воды, оно не является устойчивым. Ремонтные бригады находятся в режиме ожидания, однако постоянные обстрелы препятствуют восстановительным работам", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что поставка воды была полностью или частично приостановлена в некоторых районах Донецка и наего окраинах, в том числе Ясиноватой, Верхнеторецкому, Васильевке и Спартаку. В Донецке подача воды перераспределяется с Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции. Другие города обеспечиваются водой из местных водохранилищ, емкость которых рассчитана на 24 часа. В таких селах, как Васильевка, Спартак, Верхнеторецкое и Крутая Балка поставки воды полностью прекращены, часть Ясиноватой также отрезана от водоснабжения.

"Необходимо немедленное прекращение боевых действий, чтобы избежать дальнейшей гибели людей и дать возможность ремонтным бригадам в срочном порядке восстановить критические основные услуги для сотен тысяч пострадавших гражданских лиц, в условиях сильных морозов, ниже -10 градусов по Цельсию", - заявил Уокер.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины. Обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

Состоялось экстренное совещание руководителей силовых ведомств во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

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