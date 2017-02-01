В Раде зарегистрировали законопроект об Антикоррупционном суде

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об Антикоррупционном суде, информирует председатель комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев (фракция "Самопомич").

"Зарегистрировали законопроект, проведение которого, я думаю, будет одним из самых трудных и важных задач этого года. Речь идет о Антикоррупционном суде", - написал Соболев на своей странице в социальной сети Facebook в среду 1 февраля.

По его словам, задача парламентариев – "создать в Украине хотя бы один суд, где могут получить справедливый приговор высшие должностные лица государства".

Народный депутат рассказал, что законопроект предлагает создать Высший антикоррупционный суд, который будет рассматривать дела, подследственные Антикоррупционному бюро и Антикоррупционной прокуратуре. Предусматривается, что в Антикоррупционном суде будут работать 70 судей. Судьи будут давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы топ-клептократов, а также выносить им приговоры. Кроме этого законопроект предлагает создать специальную палату из 30 судей в Верховном суде, как апелляционную инстанцию.

"Всем антикоррупционным судьям должна быть установлена высокая плата и предоставлена круглосуточная охрана", - отметил народный депутат.

Соболев также сообщил, что для отбора судей для работы в Антикоррупционном суде, кроме Общественного совета добродетели, предлагается привлечь представителей США, стран ЕС, Великобритании.

Ранее президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио отмечал, что коррупция остается дестабилизирующим фактором для судебной системы в Украине. Кроме того Антикоррупционный суд в Украине является необходимостью, и Венецианская комиссия готова поддержать его создание, заявил Джанни Букиккио.

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