В Гааге с 6 по 9 марта состоятся открытые слушания по иску Украины против РФ

В Международном суде ООН в Гааге с 6 по 9 марта 2017 года состоятся открытые слушания по иску Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом в среду 1 февраля сообщила пресс-служба суда, передает "Укринформ".

"Слушания будут посвящены запросу на введение временных мер, поданному Украиной", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, первый раунд устных выступлений состоится 6 и 7 марта, второй раунд - 8 и 9 марта. Слушания начнутся в 10.00.

Согласно графику, в ходе первого раунда устных выступлений 6 марта будет выступать Украина, 7 марта - РФ; в ходе второго раунда устных выступлений 8 марта будет выступать Украина, 9 марта - Россия.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Как подчеркнул президент Петр Порошенко, в течение трех лет пророссийские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Вторая позиция в украинском иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и поданы более 20 нот.

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