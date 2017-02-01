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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Боевики обстреливают силы АТО из "Градов"
время публикации: 07:13
последнее обновление: 07:31
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За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО
За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО
За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Один украинский военный погиб, девять получили ранения еще девять были травмированы. Об этом сегодня утром, 1 февраля, пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции из 152 миллиметровой артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки", - говорится в сообщении.

Также из 152 мм артиллерии боевики обстреляли Тоненькое. По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому били 120 мм минометы. По Верхнеторецкому террористы били из танков и БМП.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. Из 120 мм минометов они били по Новогригорьевке, Красногоровке, Павлополю, Талаковке, Новотроицкому и Водяному. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку "работал" снайпер. Широкино также обстреляла БМП.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по украинским позициям из 152 и 122 мм артиллерии, 82 мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины. Обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

Состоялось экстренное совещание руководителей силовых ведомств во главе с президентом Петром Порошенко.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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