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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Адвокат Шевчук снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции
время публикации: 06:55
последнее обновление: 07:00
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Адвокат Алексей Шевчук, который был приглашен в финальный этап конкурса по избранию кандидата на должность главы Нацполиции, снял свою кандидатуру с конкурса. Об этом 31 января Шевчук заявил в эфире Громадського.

"Я могу подтвердить эту информацию. Сегодня у меня было собеседование, я сообщил комиссии, что могу ответить на все вопросы, но я не вижу пока в силу обострения ситуации на Востоке и роста преступности себя на посту главы Нацполиции. И комиссия очень положительно восприняла это решение", - сказал он.

Шевчук аргументировал свое решение о выходе из конкурса тем, что на данном этапе сотрудники полиции не воспринимают на руководящей должности никого, кто не работает в этой системе.

"Им трудно принять, что лицо, являющееся адвокатом, будет управлять кадровыми офицерами", - сказал он.

По его мнению, сегодня для того, чтобы поддержать и не потерять реформу, полицию должен возглавлять человек, который имеет 70-80% уважения от сотрудников полиции. Кроме того, он отметил, что видит себя в должности заместителя руководителя Нацполиции.

Также Шевчук отметил, что все участники конкурса, которые пока не работают в системе полиции, должны снять себя с конкурса. По его мнению, они могут быть хорошими заместителями, однако не руководителями Нацполиции.

" Антоненко, Вишневский, Людкевич, я - это люди другого мировосприятия. Призываю всех независимых участников снять свои кандидатуры", - заявил он.

"Есть 4 кандидата из системы. Я очень хорошо отношусь к Константину Бушуеву (замглавы Нацполиции -ред.). Я бы хотел, чтобы этот человек возглавлял Нацполицию Украины", - отметил Шевчук.

Напомним, предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя НПУ ее первому заместителю Вадиму Трояну.

25 января Троян, а также начальник полиции Киева Андрей Крищенко отказались от участия в конкурсе. 26 января стало известно, что руководитель областного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин также снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции.

В целом к конкурсу допустили 43 претендента.

А во второй круг отбора прошли 10 кандидатов.

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