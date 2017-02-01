Защитники Януковича начали ознакомление с материалами дела о госизмене

В случае установления фактов затягивания процесса ознакомления с материалами дела адвокатами беглого Виктора Януковича Военная прокуратура будет просить суд установить конкретные сроки для ознакомления.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Защитники Виктора Януковича уже начали знакомиться с материалами досудебного расследования в уголовном производстве по государственной измене. Адвокаты вчера уже ознакомились с одним томом материалов уголовного производства и будут продолжать, как они обещают. А по поводу заявлений о том, что они не начали ознакомление с материалами дела, поскольку считают следствие не завершенным, - это манипулирование мнением общества", - цитирует она прокурора Главной военной прокуратуры ГПУ Руслана Кравченко.

"При этом Руслан Кравченко подчеркнул, что если будут установлены факты процесса затягивания ознакомления с делом со стороны защиты Виктора Януковича, Главной военной прокуратурой будет отправлено ходатайство в Печерский районный суд об установлении конкретных сроков для ознакомления с материалами досудебного расследования", - добавила Сарган.

Как сообщалось, 30 января Главная военная прокуратура Украины вручила защитникам Януковича повестки на появление для ознакомления с материалами досудебного расследования на 31 января, 1-3 февраля, а также 6-8 февраля. В случае затягивания с ознакомлением в прокуратуре пообещали обратиться в Печерский райсуд Киева, чтобы установить четкие сроки, достаточные для ознакомления.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко по видеосвязи объявил Януковичу подозрение в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд разрешил Главной военной прокуратуре проводить заочное расследование в отношении беглого экс-президента по делу о госизмене.

Cсылки по теме: