В Авдеевке начали ремонт ЛЭП

Аварийно-спасательные бригады начали восстановительные работы линий электропередач в городе Авдеевка.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"По состоянию на 13:00 1 февраля по результатам согласованной работы Областного координационного центра в г. Авдеевка, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ОБСЕ и международных организаций начаты аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах для обеспечения электроэнергией г. Авдеевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным МинВОТ, восстановление электроснабжения также позволит возобновить подачу воды в г. Авдеевка и прилегающим населенным пунктам.

На данный момент в восстановительных работах задействованы 5 бригад ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", 8 единиц техники в сопровождении саперов и представителей миссии ОБСЕ.

Отметим, что ранее сегодня около 15:00 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что боевики открыли огонь по бригадам энергетиков и сопровождающих их пиротехнических группах Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям под Авдеевкой, нарушив тем самым объявленный ими же до 17.00 среды 1 февраля режим тишины.

Напомним, 29 января сообщалось, что гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что в результате Обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

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