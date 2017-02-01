 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В моргах Донецка 42 боевика - разведка
время публикации: 11:21
последнее обновление: 11:31
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находятся 42 трупа террористов ОРДО, убитых силами АТО. Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook.

По данным ГУР, все убитые - военнослужащие 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Кроме того, говорят разведчики, в связи с весомыми боевыми потерями, критическим снижением морально-психологического состояния и частичной потерей управления подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ возглавили российские кадровые офицеры.

Как сообщалось со ссылкой на Главное управление разведки, в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевки были убиты 15 боевиков и ранены 24 боевика.

Уничтожен инициатор атаки на город А.В. Грек, "комбат" так называемого батальона "Восток" оккупационных войск РФ.

Также сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдеевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

facebook

Cсылки по теме:

Парубий вместе с нардепами обратился с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Террористы устроили провокаций против сил АТО и мирного населения прифронтовых посёлков на Луганщине
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Боевики 46 раз обстреляли позиции украинских бойцов. В районе Авдеевки били "Грады", танки и 152-мм артиллерия
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Банда "Сомали" потеряла под Авдеевкой 40% личного состава - ветеран АТО
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов": погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.

Оккупанты обстреливают позиции сил АТО из тяжёлого вооружения на всех направлениях. Один военный погиб
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

В Военно-морских силах назвали имена трёх морпехов, погибших в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

Семенченко: сотрудники НГУ регулярно ездят на оккупированный Донбасс, командование не реагирует
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017