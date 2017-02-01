В моргах Донецка 42 боевика - разведка

По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находятся 42 трупа террористов ОРДО, убитых силами АТО. Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook.
По данным ГУР, все убитые - военнослужащие 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.
Кроме того, говорят разведчики, в связи с весомыми боевыми потерями, критическим снижением морально-психологического состояния и частичной потерей управления подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ возглавили российские кадровые офицеры.
Как сообщалось со ссылкой на Главное управление разведки, в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевки были убиты 15 боевиков и ранены 24 боевика.
Уничтожен инициатор атаки на город А.В. Грек, "комбат" так называемого батальона "Восток" оккупационных войск РФ.
Также сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.
Кроме того, под Авдеевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.
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