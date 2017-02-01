Руководителя одного из украинских провайдеров подозревают в сотрудничестве с террористами

Службой безопасности Украины сообщено подозрение в содействии деятельности пророссийской террористической организации "ЛНР" руководителю одного из отечественных магистральных провайдеров связи.
Как рассказали в спецслужбе, с августа 2015 года злоумышленник способствовал созданию и функционированию незаконного оператора сотовой связи "Луганские коммуникации", который обеспечивал боевиков связью и доступом к сети интернет.
"Для развития сети "Лугакома" он вступил в преступный сговор с его руководителем, которому СБ Украины в ноябре 2016 сообщила о подозрении в содействии террористам и объявила в розыск, и передал боевикам часть волоконно-оптических кабелей и оборудования подчиненного провайдера, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области", - сообщили в СБУ.
В рамках открытого уголовного производства пособнику оккупантов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
"К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.
Ранее в Запорожье ликвидировали канал шифрованной связи террористов с российскими кураторами.
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