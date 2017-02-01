 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Руководителя одного из украинских провайдеров подозревают в сотрудничестве с террористами
время публикации: 08:07
последнее обновление: 08:07
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Службой безопасности Украины сообщено подозрение в содействии деятельности пророссийской террористической организации "ЛНР" руководителю одного из отечественных магистральных провайдеров связи.

Как рассказали в спецслужбе, с августа 2015 года злоумышленник способствовал созданию и функционированию незаконного оператора сотовой связи "Луганские коммуникации", который обеспечивал боевиков связью и доступом к сети интернет.

"Для развития сети "Лугакома" он вступил в преступный сговор с его руководителем, которому СБ Украины в ноябре 2016 сообщила о подозрении в содействии террористам и объявила в розыск, и передал боевикам часть волоконно-оптических кабелей и оборудования подчиненного провайдера, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области", - сообщили в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства пособнику оккупантов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

"К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.

Ранее в Запорожье ликвидировали канал шифрованной связи террористов с российскими кураторами.

facebook

Cсылки по теме:

На Харьковшине у экс-чиновника обнаружили арсенал оружия и российскую военную форму
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.

На Донбассе ликвидировали международный канал связи террористов
// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.

ФСБ переправила в Украину партию GPS-трекеров, которые можно подслушивать
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.

"Интертелеком": более миллиона абонентов остались без связи. СБУ объяснила причину обысков
// NEWSru.ua // Украина // 12 ноября 2016 г.

СБУ перекрыла несанкционированный канал связи с оккупированным Крымом
// NEWSru.ua // Украина // 11 ноября 2016 г.

СБУ в Полтаве перекрыла ещё один канал связи боевиков c российскими кураторами
// NEWSru.ua // Украина // 18 сентября 2015 г.

СБУ перекрыла канал связи между российскими спецслужбами и боевиками
// NEWSru.ua // Украина // 11 сентября 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 07:58
 Патрульный поймал дачного вора, пробежав за ним 5 км босиком по снегу
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 07:58

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017