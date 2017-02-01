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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Боевики продолжают штурмовать позиции сил АТО, пытаясь отбить потерянное
время публикации: 09:58
последнее обновление: 10:33
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Боевики продолжают штурмовать позиции сил АТО, пытаясь отбить потерянное
Ночью оккупанты предприняли попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил

Силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций рядом с Авдеевкой. Противник использовал реактивные системы залпового огня БМ-21"Град", артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает штаб АТО в своем Facebook.

"Ночью оккупанты предприняли попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил", - добавили в сообщении.

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Также в 7:00 утра российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется, отметила в пресс-центре АТО.

В то же время Александр Самарский - заместитель командира бригады, которая удерживает позиции на авдеевской "промке", – уточнил "Украинской правде", что за утро произошли уже четыре штурма.

"По состоянию на сейчас бои продолжаются. Это был уже четвертый штурм за сегодня. И он закончился", - сказал Самарский.

На уточняющий вопрос Самарский рассказал, что боевики пытаются штурмовать ту позицию, которую потеряли в воскресенье после неудачной попытки прорыва украинских позиций. Тогда украинские военные отбросили боевиков назад и заняли важную стратегическую позицию.

В то же время Самарский уточнил, что бои продолжаются по всей авдеевской "промке".

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдеевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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