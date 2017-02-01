Кабмин повысил выплаты семьям погибших и пострадавшим на Майдане

Кабинет министров принял постановление о выплате в 2017 году одноразовой денежной помощи членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста во время Революции Достоинства, и лицам, которые пострадали на Майдане.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду 1 февраля, сообщает Укринформ.

"Речь идет о том, что членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях (на Майдане), ранее мы платили 100-кратный размер прожиточного минимума, сейчас мы платим его в 200-кратном размере прожиточного минимума; лицам, которые получили тяжкие телесные повреждения, мы платили в 50-кратном размере прожиточного минимума, сейчас - в 100-кратном; средней тяжести - были 25 стали 50-кратном размере, и лицам, которые получили легкие телесные повреждения, будем платить 30-кратный размер прожиточного минимума, что позволит им увеличить сумму выплат и уменьшить срок, в который они будут получать указанные средства", - объяснил министр социальной политики Андрей Рева.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что семьи погибших во время Революции Достоинства героев получали 137 тыс. грн, а после изменений будут получать в 2017 году 320 тыс. грн; лица, которые получили тяжкие телесные повреждения, получали 69 тыс. грн, в 2017 году получат 160 тыс. грн; средней тяжести - получали 35 тыс. грн, а будут получать 80 тыс. грн; лица с легкими телесными повреждения получали 14 тыс. грн, а станет - 48 тыс. грн.

Глава правительства поручил провести эти выплаты в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, в октябре 2016 года Кабинет министров Украины выделил 1 млн 414 тыс. грн на выплату единоразовой материальной помощи 20 гражданам, которые получили телесные повреждения средней тяжести в ходе Евромайдана в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

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