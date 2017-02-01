Порошенко и Нетаньяху договорились об активизации экономического сотрудничества и визите Гройсмана в Израиль

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонной беседе определили первоочередные направления углубления сотрудничества между двумя странами.

"Собеседники отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам разговора.

Достигнута также договоренность о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете безопасности ООН.

Глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Обе стороны подтвердили намерения тесно сотрудничать для усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря 2016 года, на неопределенный срок. По информации агентства, отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совбеза ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израиль, между тем, отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях.

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