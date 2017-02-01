Гройсман на заседании Кабмина отчитал руководителя НАПК за е-декларации

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак и заявил о попытках завалить систему электронного декларирования. Об этом премьер сказал во время заседания правительства, на котором Корчак выступала с отчетом о работе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет "Украинская правда".

"Я слушал вас почти 10 минут и ничего не понял", - сказал Гройсман, прервав затянувшийся отчет председателя НАПК.

Он попросил Корчак четко ответить, какие есть проблемы в работе НАПК и какая помощь требуется от правительства в этом вопросе.

"До меня доходят слухи, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования", - сказал Гройсман.

Он отметил, что у него также есть информация, что Корчак не устраняет проблемы в работе системы е-декларирования.

"Вы обеспечите качественное декларирование для людей или нет? Вы для того и избраны председателем НАПК, чтобы все организовать", - сказал Гройсман.

"До меня доходят сигналы, что вы не готовы и не готовитесь к тому, чтобы система работала должным образом. Для меня это огромная тревога. Я поэтому вас и пригласил на этот публичный отчет", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что ранее на первом этапе декларации подавали 100 тысяч чиновников, и были проблемы.

"А теперь до 1 апреля должны подать 2 миллиона", - заявил премьер.

"Предупреждаю всех: у нас осталось 2 месяца до завершения декларирования, я не позволю саботировать его работу", - сказал Гройсман.

Он поручил министру Кабинета министров, министру юстиции и руководителю Госспецсвязи проанализировать состояние дел с электронным декларированием и разобраться с ситуацией.

Отметим, в Украине до 1 апреля 2017 года электронные декларации должны заполнить лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также те, кто приравниваются к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, 31 октября 2016 года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

Президент Украины Петр Порошенко считает большим шагом вперед запуск системы электронного декларирования и требует, чтобы декларанты объяснили свое состояние.

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