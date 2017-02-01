 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Гройсман на заседании Кабмина отчитал руководителя НАПК за е-декларации
время публикации: 13:42
последнее обновление: 14:21
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Владимир Гройсман раскритиковал работу руководителя НАПК Натальи Корчак и заявил о попытках завалить систему электронного декларирования

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак и заявил о попытках завалить систему электронного декларирования. Об этом премьер сказал во время заседания правительства, на котором Корчак выступала с отчетом о работе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет "Украинская правда".

"Я слушал вас почти 10 минут и ничего не понял", - сказал Гройсман, прервав затянувшийся отчет председателя НАПК.

Он попросил Корчак четко ответить, какие есть проблемы в работе НАПК и какая помощь требуется от правительства в этом вопросе.

"До меня доходят слухи, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования", - сказал Гройсман.

Он отметил, что у него также есть информация, что Корчак не устраняет проблемы в работе системы е-декларирования.

"Вы обеспечите качественное декларирование для людей или нет? Вы для того и избраны председателем НАПК, чтобы все организовать", - сказал Гройсман.

"До меня доходят сигналы, что вы не готовы и не готовитесь к тому, чтобы система работала должным образом. Для меня это огромная тревога. Я поэтому вас и пригласил на этот публичный отчет", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что ранее на первом этапе декларации подавали 100 тысяч чиновников, и были проблемы.

"А теперь до 1 апреля должны подать 2 миллиона", - заявил премьер.

"Предупреждаю всех: у нас осталось 2 месяца до завершения декларирования, я не позволю саботировать его работу", - сказал Гройсман.

Он поручил министру Кабинета министров, министру юстиции и руководителю Госспецсвязи проанализировать состояние дел с электронным декларированием и разобраться с ситуацией.

Отметим, в Украине до 1 апреля 2017 года электронные декларации должны заполнить лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также те, кто приравниваются к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, 31 октября 2016 года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

Президент Украины Петр Порошенко считает большим шагом вперед запуск системы электронного декларирования и требует, чтобы декларанты объяснили свое состояние.

facebook

Cсылки по теме:

Сын Луценко сделал родителям подарок на 265 тысяч гривен
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.

Ляшко приобрёл элитной недвижимости на 15 млн гривен
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.

СМИ назвали нардепов, по е-декларациям которых ведет расследование Генпрокуратура
// NEWSru.ua // Украина // 23 января 2017 г.

НАПК: в Украине началась вторая волна е-декларирования
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.

Минюст раскритиковал новый порядок проверок е-деклараций от НАПК
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.

ГПУ внепланово проверит е-декларации почти 30 депутатов
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

НАПК проверит кандидатов в Верховный Суд
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:29
 Иран прекращает выдачу виз американцам. Роухани назвал Трампа "политическим новичком"
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 14:29

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017