Военные отбили две атаки оккупантов

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Красногоровка и Авдеевка Донецкой области остаются самыми горячими точками в зоне антитеррористической операции по состоянию на день среды. Об этом на брифинге 1 февраля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Тымчук: боевики не достигли своих целей
По его словам, на 13:00 с начала суток пока потерь в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано. Вчера в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 18 бойцов получили ранения.
Мотузяник рассказал о текущей ситуации в Авдеевке:
"По состоянию на эту минуту обстановка не улучшилась: зафиксировано 15 вражеских обстрелов, 6 артиллерийских, 4 танковых, 3 – с использованием "Градов", а также 3 минометных обстрела", – сказал он.
Спикер АТО сообщил, что 1 февраля враг уже выпустил 120 боеприпасов.
"Кроме того, дважды переходил в прямую атаку, однако получил отпор", – добавил полковник.
Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
В городеобъявили чрезвычайное положение.
31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.
Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.
Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.
Тымчук: боевики не достигли своих целей
Российско-оккупационные войска не достигли своих целей оттеснить передовые подразделения ВСУ в районе Авдеевки, Донецкой фильтровальной станции и Ясиноватской развязки. Об этом в Facebook сообщает руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
"Поставленных целей противник не достиг. В результате огневого действия обороняющихся украинских войск по боевым порядкам наступающей тактической группы оккупантов последние вынуждены были после непродолжительного огневого боя отойти на исходный рубеж", - говорится в сообщении.
В "ИС" отметили, что в течение суток российско-оккупационные войска на Донбассе "продолжали попытки оттеснить передовые подразделения ВСУ в районе Авдеевки, ДФС и Ясиноватской развязки": "Неоднократно силами до усиленной роты, а также отдельными взводами и мелкими пехотными группами оккупанты атаковали передовые позиции сил АТО на этом участке, действовали при поддержке отдельных единиц бронетехники (в основном БМП-1\2, также отмечались действия по крайней мере 2-х танков), ствольных артиллерийских систем (122-мм и 152-мм) и минометов (120-мм и 82-мм) ".
Кроме попыток атаковать, оккупанты интенсивно вели минометно-артиллерийский огонь, в том числе реактивной артиллерией (зафиксировано применение батареи 122-мм РСЗО БМ - 21 "Град" из жилых кварталов) по тактическим тылам ВСУ, в том числе по жилым кварталам населенного пункта Авдеевка.
Сейчас оккупанты проводят перегруппировку своих сил и средств на этом участке, подтягивают усиления и огневые средства.
"Не исключено, что в течение следующих суток боевики будут продолжать наращивать усилия, в том числе интенсивность огневого воздействия по позициям украинских войск и населенном пункте Авдеевка", - отмечается в сообщении.
Справка
24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.
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