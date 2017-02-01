 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Пункт пропуска "Марьинка" попал под обстрелы
время публикации: 10:40
последнее обновление: 11:33
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

31 января вечером террористы ОРДО полчаса вели огонь по контрольному пункту въезда/выезда "Марьинка" в Донецкой области

31 января вечером террористы ОРДО полчаса вели огонь по контрольному пункту въезда/выезда "Марьинка" в Донецкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Огонь в 18:40 террористы открыли из стрелкового оружия. Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории", - рассказали пограничники.

По их словам, во время обстрела гражданских на контрольном посту не было. Пострадавших среди мирного населения и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Как сообщалось, 31 января в Марьинке в результате разрыва снаряда получила ранение 54-летняя жительница.

Кроме того, боевики в среду продолжили обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки Донецкой области, в том числе из "Градов". По состоянию на утро они уже четыре раза прибегали к штурмам. В результате прямого попадания артиллерийских снарядов были повреждены дома на трех улицах, ранен местный житель.

facebook

Cсылки по теме:

Парубий вместе с нардепами обратился с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Террористы устроили провокаций против сил АТО и мирного населения прифронтовых посёлков на Луганщине
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Боевики 46 раз обстреляли позиции украинских бойцов. В районе Авдеевки били "Грады", танки и 152-мм артиллерия
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Банда "Сомали" потеряла под Авдеевкой 40% личного состава - ветеран АТО
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов": погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.

Оккупанты обстреливают позиции сил АТО из тяжёлого вооружения на всех направлениях. Один военный погиб
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

Геращенко: на пунктах пропуска в зоне АТО сократились очереди
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

Экс-тренер сборной Украины попал под обстрел возле Марьинки
// NEWSru.ua // Украина // 20 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 11:21
 В моргах Донецка 42 боевика - разведка
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 11:21

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017