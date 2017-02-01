Пункт пропуска "Марьинка" попал под обстрелы

31 января вечером террористы ОРДО полчаса вели огонь по контрольному пункту въезда/выезда "Марьинка" в Донецкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Огонь в 18:40 террористы открыли из стрелкового оружия. Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории", - рассказали пограничники.

По их словам, во время обстрела гражданских на контрольном посту не было. Пострадавших среди мирного населения и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Как сообщалось, 31 января в Марьинке в результате разрыва снаряда получила ранение 54-летняя жительница.

Кроме того, боевики в среду продолжили обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки Донецкой области, в том числе из "Градов". По состоянию на утро они уже четыре раза прибегали к штурмам. В результате прямого попадания артиллерийских снарядов были повреждены дома на трех улицах, ранен местный житель.

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