Пункт пропуска "Марьинка" попал под обстрелы

31 января вечером террористы ОРДО полчаса вели огонь по контрольному пункту въезда/выезда "Марьинка" в Донецкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Огонь в 18:40 террористы открыли из стрелкового оружия. Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории", - рассказали пограничники.
По их словам, во время обстрела гражданских на контрольном посту не было. Пострадавших среди мирного населения и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Как сообщалось, 31 января в Марьинке в результате разрыва снаряда получила ранение 54-летняя жительница.
Кроме того, боевики в среду продолжили обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки Донецкой области, в том числе из "Градов". По состоянию на утро они уже четыре раза прибегали к штурмам. В результате прямого попадания артиллерийских снарядов были повреждены дома на трех улицах, ранен местный житель.
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