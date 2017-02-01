Лойко вызывают на допрос в Москву по подозрению в "пропаганде" "Правого сектора"

Следственный отдел Таганского района Москвы (РФ) вызывает фотографа и журналиста Los Angeles Times, автора известного романа "Аэропорт" о боях за Донецкий международный аэропорт Сергея Лойко на допрос по поводу "пропаганды запрещенного в России "Правого сектора". Фотокопию повестки он выложил у себя на Facebook.

Как следует из текста документа, CК рассматривает обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка Дмитрия Захарова в отношении демонстрации на выставке "Прямой взгляд" (была подготовлена Лойко и Александром Васюковичем), в которых якобы имеет место "пропаганда запрещенной в России организации".

Постоянно проживающий в Соединенных Штатах фотограф должен прибыть для предоставления "письменных объяснений" до 16 февраля 2017 года.

Стоит напомнить, что 29 сентября люди в камуфляже ворвались на фотовыставку "Прямой взгляд" в Центре Сахарова в Москве.

Среди них был и Захаров, по чьему обращению теперь Лойко вызывают в СК.

С криками "Фашисты!" и "Жидобандеровцы!" они срывали изображения со стен.

Муниципальный депутат Захаров тогда имел при себе трехлитровую банку с красной жидкостью, на которой была надпись "кровь детей Донбасса, убитых украинском". Он рассказал, что хотел "выразить гражданскую позицию", вручив директору Сахаровского центра Сергею Лукашевскому копию запроса в Следственный комитет с просьбой "проверить выставку на пропаганду украинского национализма".

Осенью 2016 года "Аэропорт" был выдвинут на Шевченковскую премию.

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