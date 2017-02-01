Нардеп Куприй опубликовал "секретный контракт" с Бальчуном

Народный депутат Виталий Куприй обнародовал копию контракта Министерства инфраструктуры Украины с главой "Украинской зализныци" Войцехом Бальчуном.
Копию контракта Куприй опубликовал в среду 1 февраля в Facebook.
Куприй сказал, что получил эту информацию из своих источников в правительстве, добавляет "Украинская правда".
Куприй заявил, что написал заявление о преступлении в Национальную полицию, где утверждает, что Бальчун нарушил условия контракта, в том числе без уважительных причин отсутствовал на работе и получал зарплату безосновательно.
"По моим данным, Бальчун 48 дней отсутствовал на работе. Миллион нанесенного ущерба", - сказал Куприй.
"Этот контракт достоверен. Я получил его из своих источников в правительстве, которые я бы не хотел называть", - сказал он.
В документах указано, что Бальчун может быть уволен с должности в случае однократного грубого нарушения, нанесшего публичной компании украинских железных дорог "Укрзализныця" убытков, штрафов, потери имущества более чем на 20 млн гривен.
Также его могут уволить из-за систематическое невыполнение обязанностей и отсутствия более 3-х раз на заседаниях правления компании без уважительных причин. Еще основаниями для увольнения является ущерб деловой репутации, разглашение конфиденциальной информации, невыполнение финансового плана на 25%.
Зарплата Бальчуна, согласно контракту, составляет 462 тыс. грн/месяц.
В контракте указано, что он действует до 5 июня 2017 года.
Ранее эту дату окончания договора с Бальчуном назвал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По словам Омеляна, Бальчун выступил против публикации контракта, ссылаясь на конфиденциальность информации.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал главу компании украинских железных дорого "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна в конфликте с министром инфраструктуры Омеляном.
"Распри оставляйте дома", – сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров Украины 25 января 2017 года, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.
Омелян и Бальчун в ходе заседания правительства обменялись критическими высказываниями относительно действий друг друга в нынешних должностях.
Министр инфраструктуры обвиняет руководство "Укрзализныци" в коррупционной деятельности.
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