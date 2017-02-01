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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Нардепам прислали книгу сбежавшего в Москву "регионала" Олийныка

время публикации: 14:59
последнее обновление: 15:46
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Нардепам прислали книгу сбежавшего в Москву "регионала" Олийныка

Все депутаты Верховной Рады 1 января получили по почте книгу беглого экс-нардепа Владимира Олийныка "Государственный переворот. Часть 1". Об этом LB.ua сообщили несколько парламентариев.

Адресом отправителя указана квартира в черкасской многоэтажке на бульваре Шевченко.

Напомним, Олийнык после Революции Достоинства бежал из страны и сейчас скрывается в Москве, где вместе с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым и еще одним бывшим "регионалом", Игорем Марковым, создал так называемый Комитет спасения Украины. После этого он стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти в стране (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса).

Кроме того, Олийнык является фигурантом уголовного дела о "диктаторских законах" за незаконное голосование о включении в повестку дня сессии, а также принятие девяти законопроектов, которые касались ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Дело расследуется по ч.2 ст.27, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.27, ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

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